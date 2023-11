Russo, encantado con Campaz y secreto sobre dirigir colombianos

Jaminton Campaz volvió a figurar con Rosario Central y contra River Plate llenó todas las tapas de los diarios argentinos al poner una asistencia y anotar un espectacular gol que sirvió para poner el 3-1 en la Copa de la Liga Argentina.

Su gran presente en Rosario hizo que Néstor Lorenzo lo llamara de nuevo a la Selección Colombia y ante la ausencia de Jhon Arias, la posibilidad de que Jaminton Campaz inicie como titular ha empezado a aumentar.



Con respecto al nivel de Campaz, el actual técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, en una entrevista con TyC Sports, valoró lo que está haciendo el colombiano y la convocatoria a Selección, pero también cree que ha encontrado su lugar en el mundo.



"Estoy contento porque va a la Selección Colombiana, me alegro mucho. Es un jugador de nivel alto y con nosotros se ha potenciado. Encontró un lugar en el mundo que es Rosario para él. Central es su casa. Él lo sabe, lo expresa y lo manifiesta. Ojalá podamos retenerlo. Pero bueno, es muy joven también”, mencionó Russo.



De igual manera, el técnico habló de lo encantado que está en dirigir a futbolistas colombianos, revelando detalles de qué es lo que más le agrada de entrenarlos y ese gusto lo consiguió cuando estaba dirigiendo a Millonarios.



“Con los colombianos tengo relación y afecto. Conozco al colombiano, se cómo tratarlo y manejarlo. Sé cuándo abrazarlo y cuando no. Son cosas que me dio mi permanencia en Millonarios. Con todo lo que le debo a la gente de Colombia para mi es mucho más simple y más fácil. Pero bueno, son situaciones y son formas. A mi normalmente lo colombianos me han dado resultado", finalizó Miguel Ángel Russo.