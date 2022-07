River Plate se quedaría sin Borja por insólita razón: de no creer...

Horas cumbres respecto al posible fichaje de Miguel Ángel Borja a River Plate. Luego de una dura negociación en la que el cuadro millonario no solo tuvo que hablar con Junior de Barranquilla sino también con Palmeiras, se llegó a un acuerdo para la llegada del cordobés.



En territorio argentino se habla de 7 millones de dólares y un contrato por tres años. Todo estaba listo, tan solo restaba el pago del dinero a los dos clubes y estampar la firma en el contrato.

Pues bien, en las últimas horas se dio a conocer que todo el negocio estaría a punto de caerse por cuestiones externas a los equipos. En medio de la crisis económica por la que atraviesa Argentina, el Banco Central avisó que no transferirá dinero al exterior.



Según ha informado el periodista César Luis Merlo, desde hace una semana el Banco anunció su decisión y por supuesto en ella incluyó al fútbol nacional. En dicho sentido, River no ha podido desembolsarle los 1.5 millones de dólares al Junior, que espera el monto para darle el permiso de viaje al jugador.

​Así mismo se indicó que la cotización del dólar en Argentina pasó de 130 a 270 pesos, un incremento que el cuadro millonario no tendría cómo pagar.



Con lo anterior sobre la mesa, el equipo de Marcelo Gallardo tiene hasta el jueves 7 de julio (fecha en la que se cierra el mercado de pases argentino) para resolver la situación o encontrar otra manera de pagarle al Junior.