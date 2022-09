En Argentina siguen enamorados con los goles de Miguel Borja en River

Después del gol de Miguel Ángel Borja a Banfield, en la derrota de River Plate 2-1 en condición de local, donde el delantero colombiano ingresó al minute 71’ y anotó el empate parcial en un partido que se tornó un poco difícil para los de Marcelo Gallardo, los elogios no se detienen.



No todo es malo y tras el golazo del ‘Colibrí’, la prensa argentina no para de elogiar al atacante colombiano, quien ya suma cuatro goles en la temporada. Borja fue calificado como de los mejores de la plantilla actualmente.



"Gol importante para poner en partido al equipo. Toca pocas pelotas, parece lejos del juego, pero es efectivo”, dijeron en el medio de comunicación T&C Sports con respecto a la temporada que ha tenido el delantero Miguel Borja.



Esta derrota contra Banfield a River Plate en la octava posición de la tabla, a 6 puntos del líder Boca. Sin embargo, en la próxima fecha, Miguel Ángel Borja tendrá de nuevo otra oportunidad para marcar y volver a la victoria frente a San Lorenzo en el estadio El Nuevo Gasómetro.