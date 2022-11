Demichelis no cambiará a River: ‘La historia exige y hay que respetar’

Marcelo Gallardo se fue finalmente de River Plate y tras llegar a un acuerdo con Martín Demichelis, otro histórico jugador que dirigía al Bayern Múnich II en Alemania, arribó a Buenos Aires para tomar el reto más grande de su carrera como DT: dirigir a uno de los equipos más grandes de Sudamérica.



Durante su presentación en River Plate, Demichelis fue claro del legado que dejó Marcelo Gallardo y confirmó que no viene a hacer grandes cambios, pues les dejó una identidad que hay que respetar para seguir creciendo desde su estilo como técnico.





La historia de River te exige ganar, pero hay una forma que respetar. Entiendo que en la comunicación tenían ansiedad de comunicar, pero había personas que necesitaban tiempo para despedirse. Le agradezco a él y a todo su cuerpo técnico por todo lo que han inculcado muchas cosas al estar en tantísimos años y nos han facilitado cantidad de datos para que esta transición sea mucho más fácil”, reconoció Demichelis.



Igualmente, el nuevo técnico habló de que River Plate es el más grande de Sudamérica, siendo honrado por ser tenido en cuenta en este equipo y donde espera seguir cosechando triunfos que lo sigan manteniendo en la cima.



“River es el Bayern de Sudamérica. Tiene principios, modales, metodología, que se asemejan muchísimo de una historia que exige no sólo ganar partidos sino títulos”, fue contundente Demichelis.



¡𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐎 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀! ⚪️❤️⚪️



Martín Demichelis firmó su contrato acompañado por el Presidente @JorgeBrito y el Vicepresidente @MatiasPatanian y se convirtió en el nuevo entrenador de River Plate. pic.twitter.com/xgafthivqx — River Plate (@RiverPlate) November 16, 2022



Otro de los puntos que resaltó Demichelis es que trabajará fuerte para seguir con la historia exitosa de River, pero que no tiene certeza cómo jugará su equipo, pues espera hablar con la plantilla y así tomar decisiones de cómo podría implementar su idea.



Vamos a ir en busca del protagonismo, eso sí. No hay éxito sin disciplina, pero no puedo decir cómo vamos a jugar sin antes hablar con los jugadores", comentó Demichelis.



De esta manera, Martín Demichelis comienza su era en River Plate, donde espera también darle la oportunidad a los colombianos Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero, quienes fueron claves en el sistema de juego de Gallardo.