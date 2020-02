La primera polémica de Riquelme como dirigente de Boca Juniors

La dirigencia de Boca Juniors, de la que hace parte Juan Román Riquelme, vive por estos días su primera polémica. Todo se da por la salida de Alexis Mac Allister, quien después del gran campeonato Preolímpico que disputó en Colombia con la selección Argentina irá al Brighton de la Premier League.

El equipo inglés se hizo con los servicios del futbolista hace unos meses, pero en junio se lo prestó a Boca Juniors por un año. No obstante, ante las buenas presentaciones y recibir la visa de trabajo, Brighton hizo el pedido para llevarse a Mac Allister en este momento y así darle fin al vínculo con Boca Juniors.

Este miércoles, Alexis Mac Allister habló con el programa 90 minutos de fútbol y contó la razón por la que se va, en la que mencionó a Juan Román Riquelme.

“Yo lo hablé con Riquelme, tuve algunas charlas con él. Mi principal posición fue quedarme, pero en el lapso en el que digo que me quiero quedar y que me quiero ir pasaron cosas que no me gustaron para nada", dijo Mac Allister.

"EN BOCA NO ME VALORARON, SÓLO QUERÍAN UN POCO MÁS DE PLATA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister explicó las razones de su salida y la charla que tuvo con Juan Román Riquelme. pic.twitter.com/BcCuDYMwtM — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

A renglón seguido añadió las razones para irse: “El día que me llama Riquelme estaba enojado por algunas cosas, sobre todo porque mi papá había hablado mucho y yo le digo que además de ser mi papá es mi representante. Si los ingleses pusieron 10 millones de euros, él (Boca Juniors) tiene la obligación de, al menos, responderle a Brighton. No podés no atender a un equipo que no es dueño del pase y ahí ya decidir. Mi papá se estaba encargando de que Boca atienda y eso ya lo tenía enojado. Román me pregunta que yo que quiero hacer y yo le digo que me quiero quedar en Boca; él me dice que perfecto, que todo está bien. A las horas yo me entero que Boca manda un mail diciendo que yo no iba a ir a Inglaterra, pero que si Brighton ponía un millón de dólares ellos me liberaban y eso me hizo sentir que no me valoran, que no soy importante y que no quieren que me quede. Es simplemente buscar algo más de plata y al hablar con mi familia sobre eso tomé la otra decisión (de irse)"

"ME QUIEREN HACER QUEDAR MAL A MÍ POR POLÍTICA"#90MinutosFOX - Alexis Mac Allister se mostró molesto por el trato que recibió por parte de la dirigencia de Boca. pic.twitter.com/109yv1iK9K — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) February 12, 2020

Para Mac Allister todo lo que los dirigentes de Boca Juniors han dado a conocer en los medios de comunicación es para quedar bien con los aficionados, pero lo están haciendo quedar mal a él como profesional.

“Todo lo que está pasando en Boca Juniors es política, pero a mí no me interesa este juego. Que me quieran hacer quedar mal a mí es política, de eso no hay dudas. Yo tomé la decisión porque digo que me quiero quedar y ellos piden un millón de dólares para liberarme. En ningún momento me sentí importante o que ellos quisieran que me quede", explicó.