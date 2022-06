Adiós, Borja: fecha en la que sería presentado Luis Suárez en River

River Plate protagoniza un movido mercado de fichajes, previo al regreso de la Copa Libertadores. A tan solo tres días del duelo de octavos de final contra Vélez Sársfield, el elenco millonario tendría listo su nuevo delantero.



Aunque Miguel Ángel Borja venía sonando con fuerza en la vereda riverplatense, todo parece indicar que el elegido será finalmente Luis Suárez, la estrella uruguaya.

En lo últimos días, desde territorio argentino informaron que el ex-Barcelona estaba considerando otras ofertas del fútbol europeo y por ello le había pedido a River “un tiempo más” para tomar una decisión.



​Así mismo se indicó que la parte económica, su salario más exactamente, no era problema debido a que el jugador estaba dispuesto a negociar. En este orden de ideas, el dilema pasaba más por el cambio de vida para él y su familia.



Pues bien, el periodista Bruno Vain de DirecTV Sports soltó el bombazo: Suárez habría tomado la decisión de jugar en el Millo e incluso tendría lista la fecha de su presentación.



“Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad. Luis Suarez a River. Se anuncia mañana (lunes 27 de junio). #HereWeLucho”, trinó Vain en su cuenta de Twitter.



En caso de darse, el nacido en Salto regresará al fútbol sudamericano tras 16 años. Justamente su último equipo había sido Nacional de Uruguay, cuadro con el que estuvo entre 2005 y 2006.



Así mismo River sumaría uno de los mejores refuerzos del último tiempo no solo para Argentina sino para el continente en general. Bombazo absoluto pensando en volver a conquistar la gloria en Copa Libertadores.