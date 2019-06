Los errores de Darío Benedetto que le costaron muy caro a Boca Juniors

Darío Benedetto, delantero de Boca Juniors, no atraviesa un buen momento. El futbolista, quien fue una de las figuras del equipo xeneize durante el pasado torneo, no ha podido retomar su ritmo goleador desde la lesión que lo alejó del Mundial de Rusia 2018 y aunque sigue siendo un futbolista desequilibrante, sigue fallando en el punto clave para un delantero: la definición.



En esta ocasión, el futbolista de Boca tuvo un par de jugadas claras, las cuales no es común verle fallar, pero en medio de la desesperación y, tal vez, la ansiedad por desequilibrar el partido, su puntería falló, se encontró con el arquero rival y hasta le pifió a la pelota, viéndose bastante mal y concluyendo un semestre lleno de irregularidad.



Las jugadas, que tuvieron a Benedetto como protagonista pudieron haber cambiado el rumbo del partido, pues en la previa de que Tigre abriera el marcador, fue él quien falló en la jugada previa y, seguramente, un gol que hubiera convertido le hubiera dado la posibilidad a los dirigidos por Gustavo Alfaro de tomar el impulso necesario para buscar el empate.



Estas fueron algunas de las acciones que falló Benedetto: