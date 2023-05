Boca busca romper el mercado: Riquelme desea a estrella de PSG

El París Saint-Germain está cerca de culminar la temporada de Ligue 1 de Francia y el conjunto parisino está a pocas jornadas de alzarse con el título, pero también se vienen fechas decisivas, pues algunos jugadores terminan contrato y varios equipos están al acecho a cualquier novedad.

De los jugadores que aún no renuevan son Lionel Messi y Neymar, dos de las máximas figuras que están a la expectativa, pues no se sabe con exactitud si seguirán vistiendo los colores del PSG.



Por otro lado, hay jugadores que tienen contrato vigente, pero que igual hay equipos que buscan con hacerse con sus servicios y ese es el caso de Leandro Paredes, quien salió campeón con Argentina y continuará para la próxima temporada, pero desde ya uno de los equipos que se adelantó a todos para cuando ese momento llegue y es Boca Juniors.



De acuerdo a información del periodista argentino Martín Arévalo, Juan Román Riquelme dialogó con Leandro Paredes y le propuso venir a jugar la Copa Libertadores y el deseo del jugador es vestirse con los colores del xeneize, pero por ahora, está lejos la posibilidad.



“Riquelme llamó a Leandro Paredes para ofrecerle jugar la Libertadores. El campeón del mundo sabe que volverá en algún momento. Pero por ahora, no puede. Tiene contrato por un año más con PSG. Lo quiere Chelsea, Atlético de Madrid, entre otros”, dijo Martín Arévalo en ESPN.



Riquelme llamó a @LParedss para ofrecerle jugar la Libertadores. El campeón del mundo sabe que volverá en algún momento. Pero por ahora, no puede. Tiene contrato por un año más con @PSG_espanol.

Lo quiere Chelsea, Atlético de Madrid, entre otros.

Seguirá en Europa. pic.twitter.com/z71X4PIh8v — Martin Arevalo (@arevalo_martin) May 24, 2023



​

Por ahora, habrá que esperar si esa posibilidad de que Paredes juegue en Boca se haga realidad en las próximas temporadas, pues de momento, parece imposible por su alto salario en el fútbol europeo.