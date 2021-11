Gallardo y el regreso de Quintero a River: ‘Tenemos linda relación’

Juan Fernando Quintero quiere volver a sentir la grandeza de representar a River Plate en el fútbol argentino y sudamericano. Es por eso que en los últimos días ha manifestado abiertamente su deseo de regresar al equipo que dirige Marcelo Gallardo.



Quintero está jugando en el Shenzhen FC de la Liga China, pero no siente la mis adrenalina que pertenecer al club de Núñez. Así, ha habido revuelo por la chance que tenga el colombiano de volver a River.



Este domingo, luego del triunfo de River 5-0 sobre Patronato en el Monumental, el ‘Muñeco’ Gallardo habló con claridad de las posibilidades actuales de que ‘Juanfer’ vuelva a ser dirigido por él.



Gallardo aceptó que está enterado del deseo de Quintero, y recordó la buena relación que tiene con el talentoso volante cafetero.



“Con ‘Juanfer’ hablo bastante seguido. Tenemos una muy linda relación. No tengo redes sociales, pero me entero de las cosas que pasan y entiendo que ha manifestado un deseo de él”, respondió Gallardo ante las preguntas por Quintero.



Sin embargo, dejó claridad sobre el momento actual de River y la posibilidad real de que vuelva Quintero: “Es mentira que hayamos hablado sobre regresos o salidas porque no es nuestro estilo. No es el momento”, comentó Gallardo, sin dejar una puerta abierta, pero tampoco cerrada, a la vuelta de Juan Fernando.