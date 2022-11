‘Patrón’ Bermúdez se va de Boca: problemas familiares lo alejan

Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, legendario exfutbolista colombiano y que actualmente es dirigente del Boca Juniors desde hace varios años, estaría cerca de dejar al club argentino por motivos familiares, aunque seguirá ligado desde la lejanía.



Según se ha dado a conocer desde Argentina, el ‘Patrón’ dejará de pertenecer al Consejo de Fútbol de Boca para luego arribar a Colombia donde acompañará a su papá, quien está en un momento delicado de salud, pero desde allí estará en otro cargo que pueda ejercer en el club argentino.



Sin embargo, desde Argentina aún no conocen si realmente Bermúdez aceptará el cambio de cargo, debido a que en algunas ocasiones no ha compartido ideas con Juan Román Riquelme en la dirigencia, por lo que aún no se sabe si decidirá terminar por completo su relación con el xeneize.



🚨Jorge "Patrón" Bermúdez deja de ser parte del consejo de fútbol de #Boca.



👉🏽El 🇨🇴seguirá ligado al club siendo la imagen de Boca en el exterior dado que resolvió volver a vivir a Colombia



Vía @rdfava pic.twitter.com/y1JO3zZJxJ — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 29, 2022



De momento, el el consejo de Boca seguirá integrado por Raúl Cascini, Marcelo Delgado y Mauricio ‘Chicho’ Serna, mientras que Jorge Bermúdez, se podría encargar del área internacional del club en el exterior.