Jorge Bermúdez sobre Andrés Román: ‘Boca vio el riesgo en su salud’

Jorge Bermúdez fue el colombiano más cercano a Andrés Felipe Román en la última semana, mientras estuvo en Argentina y vio cómo se frustró su fichaje con Boca Juniors debido a un problema cardiaco. El ‘Patrón’ hace parte del Consejo de Fútbol del reconocido club xeneize, y acompañó al lateral de Millonarios en los exámenes médicos.



Bermúdez habló en ESPN y argumentó los motivos por los que Boca Juniors no contrató al futbolista de 25 años.



“A Andrés Felipe se lo trató como si llegara a su casa. Yo tengo un hijo mayor que él y lo primero que me preocuparía sería su vida. Si juega dentro de un mes o de un año le va a doler, pero queremos que su vida continúe. Pero no que juegue dentro de un mes y que en un año no lo tengamos. Lo que se le descubrió no es una cosa casual, ojo con eso. Boca no lo contrata porque ve un riesgo en su vida deportiva y en su salud. Hay que hacerle todos los estudios genéticos necesarios para que empiece con el tratamiento y ahí podrá volver a jugar que es lo que todos queremos”, dijo Bermúdez.

“Yo no lo tomo mal, gracias a Dios se le descubrió ahora. Imagínense lo que fue para mí, que estuve todo el día con él, que vi la alegría que tenía cuando llegó, que le vi el nerviosismo que tenía cuando empezaron a decir que las cosas no estaban bien. Es muy duro, pero la vida continúa”, comentó el ‘Patrón’ sobre la tristeza de Román.