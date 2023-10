Jorge Almirón explotó contra el árbitro del Superclásico argentino

Jorge Almirón, entrenador de Boca Juniors, habló luego de la derrota 0-2 contra River Plate en La Bombonera, en una nueva versión del Superclásico argentino.



Almirón puso el foco en dos jugadas. La primera fue previa al gol de Salomón Rondón, pidiendo un golpe con el codo de Paulo Díaz sobre Marcelo Weigandt al saltar a disputar un balón aéreo. La siguiente fue el fuera de lugar, bien cobrado por el juez de línea y revisado correctamente a instancias del VAR, en el empate que marcaba en el complemento Édinson Cavani, el hombre con el hombro en posición de fuera de juego. Con su poca inteligencia para declarar puso sobre la mesa lo debilitado que, evidentemente, se siente a esta hora, y la presión que siente en función de lo que suceda en el Allianz Parque.



“Sabíamos del antecedente del partido pasado en su cancha. Y ahora también lo del árbitro: salió en todos lados que es hincha de River. No puede pasar eso, porque se presta a las confusiones y a las dudas. La falta fue clara, al lado del banco donde estábamos. La jugada sigue y termina en el gol. Y el gol a favor también es milimétrico. Está claro. Termina el partido y queda la duda en jugadas clave, no le favorece”, comenzó el hombre, de 52 años. Aunque siguió ahondando: “Uno se queda con cierta duda por el entorno, por cómo se da, por el árbitro, por cómo fue llevando el partido: nos fue empujando de a poco. Los que estamos en la cancha nos damos cuenta de esas cosas. Para él, imagino, habrá sido muy difícil también. Que salga en todos lados que es hincha de River, antes de un superclásico, debe ser difícil cobrar así”.



Sin embargo, insólitamente, luego cambió la dirección: “Pero bueno, eso se pone como excusa, pero yo me hago cargo del resultado. No me queda otra, soy el entrenador. Es una semana trascendental”, terminó exactamente la misma respuesta. Totalmente tenso, una declaración así no hace bien dentro del vestuario ni en la previa de un encuentro tan importante como el que se avecina para el futuro de la institución en las aspiraciones continentales.