Franco Armani fue humillado por una leyenda: ‘Te agarra el cagómetro’

Franco Armani logró ganarse un lugar en River Plate y desde su llegada al equipo de la banda cruzada ha sido protagonista, sirviéndole para llegar a la Selección de Argentina e incluso resultó ser campeón del mundo siendo suplente de Emiliano ‘Dibu’ Martínez.

Sin embargo, en la temporada de Liga Argentina, Armani no ha tenido su mejor rendimiento y pese a que sigue siendo el titular del equipo, los últimos partidos no han sido los más óptimos, por lo que ya las críticas están empezando a caerle.



El histórico arquero del fútbol argentino, Hugo Orlando Gatti, habló para el medio de comunicación Súper Mitre Deportivo y allí se refirió a la actualidad de Franco Armani, en la que criticó fuertemente al exportero de Atlético Nacional.



"Armani es un arquero malo, es uno más. Jugó en River, tuvo un buen momento, pero ahora lo veo inseguro, sin confianza. Hay momentos que al arquero lo sostienen, pero en el momento que te agarra el cagómetro es como un cáncer, ya no podés", mencionó duramente Gatti.



Cabe mencionar que en los últimos siete partidos disputados por Franco Armani con River Plate, el portero ha encajado 11 goles y tan solo ha dejado su arco en cero en dos oportunidades.