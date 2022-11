¿Da comparación? En Argentina creen que Gago dirige igual a Ferguson

Racing se coronó campeón del Trofeo de Campeones en Argentina frente a Boca Juniors en un partido atípico donde hubo más de diez expulsados, pero tras el histórico título, todas las miradas apuntaron a un solo responsable, el técnico Fernando Gago, quien logró llevar a lo más alto a La Academia.



El primer título de Gago a sus 36 años como técnico significó mucho para el fútbol argentino, pues ve el inicio de una carrera importante para el exjugador y Hernán Capria, directivo de Racing lo comparó en una entrevista con el legendario Alex Ferguson ex técnico del Manchester United.



Vivimos en un país cortoplacista tremendo y nadie cree en los procesos. Si en el deporte no crees en el proceso, estás armando y desarmando, eso no te lleva a ningún lado. Si vos mirás la historia del fútbol, son procesos que vas mejorando, pero muchas veces el valor solo se lo da con los títulos. Ferguson en el United recién fue campeón al cuarto año”, dijo Capria en una entrevista al canal TNT Sports de Argentina.



Igualmente, el directivo habló de posibles salidas y llegadas a Racing, donde una de las dudas es quizá la salida del colombiano Edwin Cardona, pero no dio detalles de ello y se centró en lo que acaba de conseguir La Academia frente a Boca.



“Todavía no hablamos nada sobre ningún nombre El mercado es muy dinámico, todos los ofrecimientos que lleguen hay que evaluarlos porque entendemos que nuestro mercado es débil”, finalizó Capria.



Hay que recordar que Racing también estuvo disputando el título de Liga Argentina, donde quedó subcampeón al perder con River Plate y eso le permitió a Boca Juniors dar la vuelta olímpica.