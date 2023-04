Miguel Borja volvió al gol en River Plate: no celebró como el colibrí

Miguel Borja volvió al gol en River Plate. Este domingo, el delantero colombiano anotó el 2-0 definitivo para el triunfo sobre Independiente, en la fecha 13 de la Liga Profesional de Argentina.



Hace dos meses que Borja no anotaba en la Liga, y hace uno no mojaba con River (había marcado en Copa Argentina el 8 de marzo), así que esta vez no celebró con su acostumbrado colibrí, sino que tuvo un desahogo con un grito en el que se sacó una presión.



Borja ha jugado 11 partidos, 5 como titular, y este domingo entró como suplente por sexta ocasión y supo aprovechar para sellar el triunfo, que tiene a River Plate líder con 33 puntos, a seis del segundo, que es San Lorenzo con 27 unidades.