El ‘Mono’ Burgos perdió su invicto con rarísimo gol de un colombiano

Johan Carbonero sigue sorprendiendo en el fútbol argentino, esta vez con una situación sumamente curiosa.



Germán Burgos, entrenador de Newell's, cayó este lunes por 2-1 contra Gimnasia y Esgrima La Plata en el cierre de la jornada 11 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol y perdió así su primer partido como entrenador tras seis encuentros.



'El Mono' había debutado con tres empates consecutivos y luego le ganó a Lanús por 1-3 y a Patronato por 2-0 por el torneo local. Además, en la Copa Sudamericana debutó con un empate sin goles con el Goianiense brasileño.

Este lunes, Gimnasia y Esgrima La Plata se adelantó en el marcador con un gol bastante curioso del colombiano Johan Carbonero a los 54 minutos. Desbordó por izquierda, pero entrando al área cayó al suelo y no se sabe con qué parte del cuerpo impulsó el balón para vencer al meta Alan Aguerre.



A los 68, Matías Pérez García puso el 2-0, pero Luciano Cingolani, que había ingresado poco antes, descontó a los 71 y revivió la ilusión del equipo rosarino, que intentó pero no logró llegar a la igualdad.



Gimnasia quedó séptimo de la Zona B con 14 puntos, a tres de Independiente, que es cuarto y ocupa la última plaza clasificatoria para los cuartos de final a dos jornadas del fin de la primera instancia. Newell's es décimo primero, de trece equipos, con diez unidades.



Así fue el gol del ex Once Caldas: