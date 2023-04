‘Tata’ Martino reveló detalles de su no llegada a Boca Juniors

Hace unas semanas la directiva de Boca Juniors decidió cancelarle el contrato a Hugo Ibarra y tras varios días sin director técnico, Juan Román Riquelme empezó con su plan de contratar un entrenador para poder ganar la Copa Libertadores y seguir mejorando en Liga Argentina.





Dentro de las opciones para llegar al banquillo de Boca estaba Gerardo ‘Tata’ Martino, quien era el principal candidato, sin embargo, el que terminó llegando fue Jorge Almirón tras el rechazo del exentrenador de México.



Con respecto a su no llegada como técnico de Boca Juniors, Martino dio detalles a The Athletic de su no fichaje y contó que fue él quien no quiso tomar las riendas del club en estos momentos, pues cree que no era el momento para tomar ese reto.



“El mundo que rodea a Boca es enorme. Va mucho más allá del fútbol y del plantel que tenés o las necesidades futbolísticas del club. Hay otra vida dentro del club que es muy significativa. Hay un aspecto político que juega un papel importante y hay elecciones a fines de este año”.



De igual manera, Martino confesó que la actualidad del club en cuanto a política afecta y tenía que analizar bien esa oferta, por lo que al final, prefirió declinarla.



“Boca actualmente también está impactado por la política nacional, lo que requiere un cierto nivel de evaluación. Y luego estaba mi capacidad para asumir un proyecto de esa magnitud en este momento. Mi análisis tenía que ser muy detallado. Una vez que aceptas un desafío como este, no hay vuelta atrás. Creía que este no era el momento”, dijo Gerardo Martino.



🗣️ "Hay un aspecto político que juega un papel importante y hay elecciones a fin de año".



🔵🟡 Gerardo #Martino habló en The Athletic, sobre la propuesta que rechazó de #Boca. pic.twitter.com/x5bHTjGzVM — Boca Noticias (@bocanoticiaok) April 21, 2023



Por ahora, la actualidad de Boca Juniors no es la mejor y al mando de Jorge Almirón han sufrido para tener buenos resultados en Liga Argentina, pues llevan tres juegos sin ganar. Sin embargo, tomaron un respiro contra Deportivo Pereira en Copa Libertadores al derrotarlos 2-1.