¿Serios problemas en Boca? Fabra no se guardó nada sobre Izquierdoz

Una polémica total se formó en Argentina el domingo anterior, después de la inesperada derrota de Boca Juniors frente a Talleres de Córdoba en la Copa Liga Profesional 2021.

Aunque el resultado final (1-2) sembró muchas dudas respecto al nivel del equipo, lo realmente llamativo pasó por un fuerte encontronazo entre Frank Fabra y el capitán Carlos Izquierdoz. El colombiano golpeó a su compañero en medio del partido, generando así una oleada de críticas en los medios locales.



Después de unos días tensos, tanto el zaguero argentino como el ex-Medellín subieron una foto a redes sociales para zanjar cualquier tipo de dudas respecto a la interna del grupo.

Y por si lo anterior no fuera suficiente, en diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio Fabra dio detalles sobre lo ocurrido. Aseguró que no hay problemas entre ambos y simplemente fueron cosas que se quedan dentro del terreno de juego.

​En primera medida explicó que tanto Boca como River siempre son noticia en Argentina y en dicho sentido “la forma más fácil de la gente consumir es metiéndonos a todos en problemas”.



Así las cosas, afirmó que “en los cinco años que llevo en el club, este ha sido uno de los mejores grupos que he tenido”. Es más fue claro al decir que tanto en los partidos como en los entrenamientos “nos la llevamos muy bien”. “Con ninguno he sentido mal ambiente”, cerró.

🎙️"Boca no me multó por lo sucedido con Izquierdoz": Frank Fabra en El Vbar Caracol



En cuanto a la situación como tal con Izquierdoz, Fabra mencionó que tanto el entrenador Miguel Ángel Russo como varios de sus compañeros en campo no se dieron cuenta de lo ocurrido.



Justamente el DT ex-Millonarios “vio todo hasta el lunes después de entreno” y ahí si llegó la charla para aclarar lo sucedido.



“El martes nos reúne y nos dice ‘yo sé que aquí no pasó nada, ustedes se llevan muy bien’. Él conoce a Carlos cómo es y me conoce a mí cómo soy. Entonces dijo ‘sé que es algo de momento y queda ahí’. Y nada, dijo que ojalá no vuelva a pasar pero sabemos que es calentura del momento y que es fútbol. Fue lo único que nos dijo”, expresó.