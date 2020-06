Toda la verdad sobre las posibilidades de Franco Armani en el mercado

El mundo River se conmocionó en los últimos días tras conocer la supuesta posibilidad de que Franco Armani fuera a jugar a México, pues Pumas de la UNAM había puestos sus ojos en el arquero argentino, aunque no había una oferta real sobre la mesa.

Sin embargo, Nicolás Petrópulos, representante del ex Atlético Nacional, se encargó de dar claridad sobre las versiones que habían nacido sobre una eventual negociación. “Quiero destacar que no me llamó nadie oficialmente de Pumas, sino que fueron empresarios los que sondearon las condiciones para que Armani llegue al club. Quiero que quede claro porque eso no es verdad, es una cuestión periodística más que nada, y quiero salvaguardar la imagen del jugador. Pareciera que esto fuese un deseo de Franco por irse y no es así: él está muy feliz en su club”, comentó el empresario en charla con ESPN.



Aunque está muy bien en River, el portero de 33 años no ha cerrado la puerta a una operación con otro club. “No se descarta que si mañana viene una propuesta interesante se analice. Pero lejos está hoy de pensar en su salida”, dijo Petrópulos.



Armani tiene un contrato con River Plate que lo une hasta el 2022 con el club, y una cláusula de salida de 20 millones de dólares.