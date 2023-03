Capitán de River rompe corazón de Borja e hinchas: retiro en otro club

Enzo Pérez, uno de los futbolistas más importantes en la historia reciente de River Plate, donde actualmente es el capitán, ha dado sorpresas en el fútbol argentino tras sus explosivas declaraciones donde confirmó que su retiro no será con la camiseta de la banda cruzada, sino que buscará la opción de competir en otro club para dar finalizada su carrera profesional.





En conferencia de prensa, Enzo Pérez dejó claro que esta decisión es netamente personal y familiar, pero que aún le quedan varios años vistiendo la camiseta de River Plate.



"Mi despedida no va a ser con esta camiseta. Será en Deportivo Maipú, por un deseo personal y familiar, pero me queda mucho tiempo para seguir disfrutando acá”, mencionó el capitán de River Plate, Enzo Pérez.



De igual manera, Pérez también se refirió a la manera que lo reciben los hinchas de River Plate cada vez que salta al campo y ve cómo se ha vuelto referente dentro del club, haciendo saber que aún se le pone la piel de gallina pese a tener 36 años y muchos partidos acumulados en la institución.



“Es difícil de explicar lo que uno siente ahí cuando lo ovacionan de la manera en que lo hacen. Se me pasan miles de cosas por la cabeza. Estoy grande, trato de evitarlo, pero se me pone la piel de gallina. Mi familia y mis hijos se deben emocionar en casa", finalizó Enzo Pérez.



EL ANUNCIO DE ENZO PÉREZ 🔴⚪️



🗣️ El mendocino de 37 años reveló que ya tiene la decisión tomada de retirarse con la camiseta del club en el cual se formó: Deportivo Maipú (hoy en la Primera Nacional). pic.twitter.com/I3EllMUXqt — Diario Olé (@DiarioOle) March 13, 2023



Enzo Pérez llegó a River Plate desde el 2017 y ha disputado hasta la fecha 96 partidos, además fue campeón de la recordada Copa Libertadores en Madrid y luego de Recopa Sudamericana. De igual manera, acumula un título de Liga Argentina, dos de Copa Argentina, dos Supercopa y un Trofeo de Campeones.