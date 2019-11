'No pudo ser': el emotivo mensaje de despedida de Diego Maradona

Diego Maradona, que renunció este martes como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata tras dirigir ocho partidos porque el presidente del club, Gabriel Pellegrino, no se presentará a las elecciones, dijo que tomó la decisión de dimitir "con todo el dolor del alma".



"Quería comunicarle a todos que renuncio a mi cargo de director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata. Tomo esta decisión con todo el dolor del alma, porque el presidente Gabriel Pellegrino no va a presentarse en las próximas elecciones", escribió el entrenador de 59 años en su cuenta de Instagram.



"Sinceramente me sorprendió que no lo haga. Conversé con él y luego de escucharlo tengo que dar un paso al costado. Yo sentí que todos juntos estábamos encontrando el camino para que Gimnasia se quede en Primera", añadió.



El campeón del mundo con Argentina en México 1986 consideró que era el "momento de continuar con el proyecto" y de "buscar los refuerzos necesarios". "Pero lamentablemente no pudo ser. Desconozco el porqué. Ojalá que al que le toque conducir al club pueda continuar con el trabajo que comenzamos y logre mantener a Gimnasia en donde merece estar", añadió Maradona.

Este mediodía, Pellegrino explicó que intentó que todas las agrupaciones se juntaran para generar "unidad" y que el entrenador continuara en el banquillo, pero los opositores se negaron a unirse con el oficialismo.



"Maradona dijo que, si no había unidad, renunciaba. Él y su gente intentaron que el club esté unido. La unidad fracasó, hay listas, el sábado hay elecciones y cualquiera de ellos dos (los candidatos a presidentes) va a elegir un técnico", dijo Pellegrino en rueda de prensa.

Maradona asumió como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata el 8 de septiembre. El Lobo estaba en zona de descenso a la Segunda División y solo había sumado un punto de 15 posibles.



Con Maradona en el banquillo, Gimnasia perdió cinco encuentros (1-2 ante Racing Club, 1-2 ante Talleres, 0-2 ante River Plate, 0-1 ante Unión y 0-1 ante Estudiantes) y ganó tres (4-2 ante Godoy Cruz), 4-0 Ante Newell's y 3-0 ante Aldosivi, en la última jornada).



Sin embargo, el Lobo sigue en zona de descenso. El próximo partido de Gimnasia será este domingo como local ante Arsenal en la décima cuarta jornada de la Superliga Argentina.