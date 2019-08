La determinación que tomó Gustavo Alfaro respecto a Daniele De Rossi

El debut de Daniele de Rossi está cada vez más cerca y los últimos entrenamientos de Gustavo Alfaro con el plantel de Boca Juniors son prueba de esto, teniendo en cuenta que el entrenador argentino ha probado al ex Roma al lado de Iván Marcone y entendiendo que el partido contra Almagro no reviste mayor peligro, por lo que esta sería una buena oportunidad para su estreno.



El italiano de 36 años, que se convirtió en el refuerzo más llamativo del mercado de pases en Argentina, tendría de esta forma su primer partido con la camiseta xeneize, sin embargo, este no se jugaría en La Bombonera, pues al tratarse de la Copa Argentina, torneo que se juega por todo el país, el encuentro se disputará en el estadio Ciudad de La Plata.



Como se sabe, De Rossi venía de una larga inactividad pues su último partido lo disputó el 26 de mayo y desde ahí no tuvo demasiada preparación ni afronto una pretemporada entera, por lo que desde su arribo a Argentina tuvo que trabajar tanto con el equipo, como de manera diferenciada, para estar lo mejor posible con prontitud.



Con base en ello, los hinchas de Boca Juniors ya agotaron las entradas para el partido que se disputará el próximo martes y esperan, si le va bien en el debut, contar con el jugador para los cuartos de final de Copa Libertadores.