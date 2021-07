Palo de Vignolo a Cardona: ‘Boca lo pone por necesidad, no convicción’

Edwin Cardona volvería a jugar con Boca Juniors este martes, en partido contra San Lorenzo en la Liga Profesional Argentina. Lo hará en momento de crisis y emergencia, pues el xeneize no podrá alinear a sus principales jugadores, ya que están en cuarentena.



Así, el entrenador será Sebastián Battaglia y no Miguel Russo, dirigiendo a jóvenes de las categorías menores, y Cardona -al igual que Frank Fabra- se hace necesario para tener una cuenta de experiencia.



Sin embargo, Sebastián Vignolo, relator y conductor de ‘ESPN’, aprovechó su columna para darle palo a Cardona y a su falta de compromiso.



“A mí me importa más el compromiso que el talento. Prefiero un tipo comprometido, que se queda un rato más, que participa, que un talentoso sin compromiso. Si el talentoso suma el compromiso, estamos hablando de un fuera de serie”, dijo Vignolo.



Luego, el relator aseguró que “Creo que Boca está en una situación de (definir) si indulta a Cardona. Y me pregunto es si hace bien Boca en volver a poner a Cardona. ¿Boca lo perdona, no tiene rencor? ¿O Boca pone a Cardona porque lo necesita? En medio de un equipo de jóvenes, no hay otros, pues Boca dice que usa a Cardona porque lo tiene como opción”.



“Para Cardona también es una oportunidad: de demostrar que se equivocó, de guiar a este grupo… Porque Cardona te mejora un equipo dentro de la cancha. Ahora, ¿este es un Cardona comprometido o juega sabiendo que se va a fin de año? Sería extraordinario para Boca encontrar a un Cardona con compromiso; sería bueno, porque es un tipo diferente, sin ser una mega estrella”.



Vea acá las palabras de Vignolo sobre Cardona en Boca: