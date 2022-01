‘Edwin Cardona en Boca no sabía dónde estaba parado’: Óscar Córdoba

Óscar Córdoba nunca busca ser polémico en sus declaraciones, tampoco acabar con un futbolista o un entrenador, sino expresar su opinión sin ponerle tanta tiza a las cosas. Sus declaraciones siempre dan de qué hablar por su autenticidad, siempre con respeto, que buscan dar la radiografía más clara de un partido, de un técnico, de un dirigente, de una situación o, en este caso, de un futbolista.



El tema esta vez fue Edwin Cardona, ex jugador de Boca Juniors que en 2022 jugará en Racing Club, pero que decepcionó a los hinchas xeneizes por sus actitudes, sus decisiones y su poca influencia en la temporada anterior.



Córdoba habló para la plataforma de Podcasts de Futvox Argentina y fue contundente en sus declaraciones.



“Siempre fui un hincha de Cardona, lo recomendé a Boca hace mucho tiempo, lo que pasa, pasa por su cabeza, prioridades. Las personas tenemos tiempo de maduración y lamentablemente en Cardona he encontrado que no supo darle la prioridad que merecía un equipo como Boca. Boca te exige 7x24, así es el 'Mundo Boca'. Lamentablemente no se dio cuenta dónde estaba parado y la gran oportunidad. La prioridades son distintas para las personas, para mí Boca lo fue todo en su momento y para Cardona fue una escala más”, dijo Córdoba en charla con Walter Safarian.



A Córdoba le parece “increíble que un jugador a la edad que tiene, todavía no sepa para dónde va”. Y lamentó que Cardona haya dejado pasar una oportunidad importante en su carrera: “Desaprovechar una oportunidad tan linda como la de Boca, porque era la compra de sus derechos federativos, no entiendo a qué está jugando Cardona cuando Boca, uno de los equipos más importantes del continente, tenía la posibilidad de comprar sus derechos y él deja de lado la responsabilidad, se queda aquí en Medellín luego de la Copa América. ¡Por favor! A nosotros nos montaban en avión privado de Bolivia para llegar a jugar el clásico contra River”.



Finalmente, a Óscar Eduardo Córdoba le parece que en Racing podría correr otra suerte la carrera de Cardona, pero no dependerá del club ni del técnico Fernando Gago, quien pidió el fichaje del colombiano en la Academia.



“Gago puede decir hasta misa, pero si no pasa por la cabeza de Cardona, no pasa nada. Al final del ejercicio, quien toma la decisión de su comportamiento, su rendimiento, su exigencia, es el jugador mismo”, concluyó.