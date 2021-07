Llegó el castigo de Boca a Cardona: Riquelme le cobra su actitud

Edwin Cardona volverá la próxima semana a los entrenamientos con Boca Juniors. Por ahora cumple con un aislamiento que exige el gobierno argentino, así que se perderá el partido de vuelta contra Atlético Mineiro, de Brasil, por los octavos de final de la Copa Libertadores.



Su imagen entre los aficionados no es la mejor, pues se negó a viajar a Buenos Aires directamente desde Brasil, cuando terminó su participación con Colombia en la Copa América, y prefirió viajar a Medellín para asistir a una fiesta y estar con su familia.



El futbolista estaba en todo su derecho de tomar unos días de vacaciones, pero quedó en deuda moral con su equipo, cuando más lo necesitaba para afrontar el torneo que le ha sido esquivo por años, y ante la falta de jugadores de jerarquía para el técnico Miguel Russo.



Más allá del revuelo en la prensa argentina, el club no tiene argumentos legales para rescindir el contrato de Edwin; tampoco hay manera de multarlo o sancionarlo. Sin embargo, llegó un duro castigo para el colombiano, en el que tiene que ver Juan Román Riquelme.



Según informa ‘Olé’, Edwin Cardona no tendrá un privilegio que esperaba. El mismo Riquelme, durante la Copa América, había anunciado un premio para el colombiano tras la partida de Carlos Tévez.



“Si pudiéramos cambiar los números en la Libertadores, la ‘10’ la llevaría Cardona. Por el torneo creo que sí se podrá modificar”, dijo Riquelme, que quería cederle el dorsal que él y Tévez llevaron al colombiano.



La decisión estaba tomada, pero la actitud de Cardona hizo que se reversara: Edwin seguirá con la camiseta ‘8’. Así, la número 10 seguirá vacante en el plantel, pues Riquelme no veía a nadie más, aparte del cafetero, que pudiera llevar la simbólica casaca.



Edwin Cardona terminará su contrato en diciembre de 2021. Boca Juniors estudia la posibilidad de comprarlo al final del préstamo al Xolos de Tijuana, pero lo sucedido en los últimos días también ha provocado dudas en la decisión de invertir casi 5 millones de dólares por el colombiano.