Decisión en el caso Edinson Cavani ¿llegará a Boca Juniors?

El futuro de Edinson Cavani sigue en duda. Hace unos días, se hablaba de la opción de que llegara a Boca Juniors. El deseo del atacante, en un inicio, era de jugar con el cuadro argentino, que ha manifestado constantemente en el tiempo reciente.



Luego de terminar su contrato con Manchester United, donde sabía que no tendría espacio, los rumores de su llegada a clubes europeos seguía, pero, con los constantes rumores de volver a territorio sudamericano, no precisamente a su país.



Confirmado: Edinson Cavani no jugará en Boca. El atacante uruguayo habló con Riquelme y le expresó que desea seguir viviendo en Europa. Su familia quiere continuar allá. Es por ese motivo que no se pondrá la camiseta de Boca Juniors. pic.twitter.com/CE9NhOi2Dn — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) August 7, 2022

Desde Argentina, dos versiones encontradas, pero una tomó fuerza en las horas recientes. De acuerdo a información del periodista Leandro Aguilera, de TyC Sports, el acuerdo no se concretó, ante la posición de su familia “Edinson Cavani no jugará en Boca. El atacante uruguayo habló con Riquelme y le expresó que desea seguir viviendo en Europa. Su familia quiere continuar allá. Es por ese motivo que no se pondrá la camiseta de Boca Juniors”.



Ahora, se espera que el atacante defina cuál será su nuevo club, con varias ligas de Europa empezando.