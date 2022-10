Violencia en Argentina: disparos y gases en partido de Boca

Al minuto 9’ el duelo entre Gimnasia y Boca Juniors fue suspendido, pues los enfrentamientos entre aficionados y policía, a las afueras del estadio, repercutieron en el lanzamiento de gases lacrimógenos.



El central del partido mandó a todos los jugadores al camerino. En cancha, los protagonistas se vieron afectados por el humo que llegó hasta el campo, con los efectos del humo. El técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito, necesitó ayuda, pues los gases lo afectaron.



Imágenes de Néstor Gorocito, afectado por los gases lacrimógenos en el Boca Jrs vs Gimnasia



🎥 @SC_ESPN pic.twitter.com/p5VQKOLaoy — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) October 7, 2022

#JuegaBoca Partido demorado en La Plata. Incidentes en las afueras del estadio con gases lacrimógenos que llegaron al campo de juego y a las tribunas. #Gimnasia 🇫🇮 0 #Boca 🇺🇦 0



📸 @PampaAranda #BOCAPASIÓNTOTAL#LigaProfesional Fecha 2️⃣3️⃣ pic.twitter.com/LcZgk39b2H — BOCA PASIÓN TOTAL 🎖72- Boca Juniors (@BocaPasionTotal) October 7, 2022

Algunos aficionados fueron enviados al campo, ante las afectaciones por el humo. Además, en plena transmisión, se escuchaba el sonido de las balas de salva lanzadas, con los gases lacrimógenos.



El jugador de Boca Juniors, Marcos Rojo, empezó a enviar agua a las tribunas, para que se cubrieran ante los gases. Al parecer, algunos aficionados locales esperaban ingresar al estadio, las autoridades enviaron los gases.



Terrible lo que está contando @JPVarsky sobre el comienzo de los incidentes en el Bosque. Un policía habría empujado a una nena en los ingresos al estadio, lo que provocó la reacción de los hinchas y, posteriormente, la represión.



Qué vergüenza, por favor. — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 7, 2022

El árbitro Hernán Mastrángelo suspendió por falta de garantías el partido entre @gimnasiaoficial y @BocaJrsOficial, por la #Fecha23 del #TorneoBinance 🏆 El encuentro estaba 0-0 en 9 minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/2yTosSip4m — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) October 7, 2022

AHORA |



Marcos Rojo tira agua mineral a la tribuna de Gimnasia (LP) para la gente afectada por los gases pic.twitter.com/InOVlgsgN0 — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) October 7, 2022

La AFA, en su cuenta de Twitter, dio a conocer la suspensión del partido.



Julio Garro, intendente platense, confirmó que los incidentes se iniciaron por enfrentamientos entre la policía y la gente “que quedó fuera de la cancha”. Y dijo no entender por qué no se usó el Estadio Único para el partido. “Esto no es culpa de Gimnasia ni de Boca, vivimos en una sociedad con mucha violencia. Esto tiene que ver con planificar para que las cosas salgan mejor. Esto está fresco, siempre puede haber un inadaptado, pero un espectáculo que podía ser muy bueno se afecta por inconvenientes fuera de la cancha”, dijo el funcionario en TN.





Mieentras los médicos intentan atender a las personas desmayadas en el estadio de Gimnasia, comienzan a surgir las versiones sobre el origen de los incidentes. La más fuerte habla de un enfrentamiento entre la Policía Bonarense e hinchas que esperaban para ingresar. Al parecer, las puertas del estadio se cerraron media hora antes del partido y mucha gente con su ticket quedó afuera. Hubo corridas y, más tarde, gases lacrimógenos. Que terminaron en el estadio con la consiguiente afectación de los protagonistas del partido, más tarde suspendido por el árbitro, Hernán Mastrángelo.



Información tomada de

La Nación

Argentina

GDA