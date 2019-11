¿Un cambio de aires, Diego? Maradona tendría ofertas de varios equipos

Diego Armando Maradona llegó este año a Gimnasia y Esgrima de La Plata, generando un 'revolución' en el fútbol de Argentina, pues es uno de los mayores ídolos de la historia del fútbol gaucho. Sin embargo, muy pronto podría darse su salida del lobo a pesar se llevar una buena campaña hasta ahora.

Este lunes su expareja, Rocio Oliva, quien mantiene bastante cercanía con Diego, habló de la posibilidad de que el campeón del mundo deje el club a fin de año. En dialogo con 'Agenda Fox', aseguró que la salida del actual presidente de Gimnasia podría decantar la salida de Maradona.



"Diego es así... Yo vengo con vos y me voy con vos. En la Selección Argentina dejó de dirigir por sus principios, así que seguramente se va a ir de Gimnasia porque el presidente no va a seguir. Este fue el presidente que lo llamó cuando nadie antes lo había llamado. Fue el único que le dio esta oportunidad", dijo Oliva.

Luego de eso, Rocio confirmó que al '10' no le faltan opciones para dirigir y se atrevió a dar el nombre de uno de los equipos que busca los servicios del entrenador.



"Tiene ofertas de dos clubes. Uno es un club que lo vio crecer y lo quieren mucho y seguramente van a hacer todo lo posible para que él esté en ese club. Para la gente de Argentinos sería hermoso. La gente ama a Diego. Es un poco Napoli en La Paternal", contó Rocio.



No obstante, dijo que todas la ofertas de dan gracias a la confianza de Gimnasia, pues antes no tenían en cuenta a Diego como técnico en Argentina, e incluso dijo que sus capacidades eran puestas en duda.



"Ahora quizá lo llamen de otros clubes. Por ahí antes pensaban que no podía dirigir o no lo veían capacitado. Y la verdad es que le sobra capacidad. Así que por este presidente creo que se va a ir. Y en este caso me parece bien la decisión que tome", cerró la expareja de Maradona.

Diego Armanado Maradona se concentra en sacar a Gimnasia y Esgrima de La Plata de la zona de descenso, pues a pesar de los buenos resultados sigue en el último lugar.