Nueva bomba en Argentina por explosiva frase de Maradona sobre Boca

Boca Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata en la última fecha de la Liga de Argentina y aunque ese juego será hasta el 8 de marzo, desde ya se crea polémica en el fútbol de ese país.

Y todo eso nace porque ya es conocida la distancia que hay entre Diego Maradona y la actual dirigencia del equipo xeneize, en el que está otro ídolo del club como Juan Román Riquelme.

Este martes, en diálogo con ‘TyC Sports', el actual entrenador de Gimnasia se refirió a lo que será ese encuentro y soltó una explosiva frase.

“Yo no voy a recibir ningún regalo voy como técnico de Gimnasia a La Bombonera. Y lo digo por todos, no solo por Riquelme, porque no me interesa. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban, total la calle dice otra cosa", dijo el ‘Pelusa'.

Maradona no ahondó mucho en el tema con los actuales directivos xeneizes, pero sí señaló que “¿Dicen que soy hincha de Boca? Soy hincha de Boca, pero no renuncié nunca a la Selección, yo no falté a ningún partido ni a ningún entrenamiento de Boca", haciendo una clara alusión a Juan Román Riquelme, quien sí renunció a vestir la camiseta de Argentina en 2009.

Diego Maradona tiene un palco en La Bombonera y seguramente en el partido entre Boca Juniors y Gimnasia estará su familia desde allí y eso fue lo que él recalcó sobre ese juego. “Quiero ir a ver el palco, ahí va a estar toda mi familia, quiero decir una cosita ‘tengo felicidad con

Dalma' (su hija)", sentenció.