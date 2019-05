Coloccini y su elección por los Panamericanos sobre la Libertadores

Fabricio Coloccini ha renovado su lugar como referente de San Lorenzo desde que regresó a Argentina y nunca imaginó que volviera a tener la oportunidad de vestirse con la camiseta albiceleste de la selección de su país en una nueva ocasión, sin embargo, en la previa a los Juegos Panamericanos, que se disputarán a partir del 26 de julio en Lima, Perú, su nombre ha empezado a sonar fuerte como uno de los refuerzos del equipo Sub 23.



Con base en ello y considerando que esta sería la mejor oportunidad para despedirse de la Selección dejando su nombre por lo alto, el futbolista se mostró dispuesto a perder algunos partidos con su club para representar a su país en la competencia, que le podría entregar a los dirigidos por Fernando Batista un lugar en los Juegos Olímpicos de 2020.



“Yo soy argentino, vestir la camiseta de Argentina no es jugar un partido de fútbol, es representar al país. Por más que sea un Sub-23, es lo más lindo que me puede pasar y me encantaría estar en los Panamericanos. Más allá de ser llamado, es la forma de cómo me llaman, lo valoro aún más. Que venga un rumor de Selección con 37 años sería para mí un broche de oro para el final de mi carrera”, aseguró el futbolista en el programa de radio de Mariano Closs.



Y aunque el futbolista es consciente de que esta convocatoria le implicaría perderse la los partidos de octavos de final de la Copa Libertadores con San Lorenzo, también sopesa las cosas y asume su decisión, dejando en claro que le gustaría estar con la ‘Albiceleste’ y no importaría su ausencia en estos juegos.