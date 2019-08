¡Lo contó todo!: Centurión dio detalles de su pelea con Coudet

Ricardo Centurión es un jugador polémico de Argentina que sigue dando de qué hablar en el país. El exfutbolista de Racing tuvo un problema público contra Eduardo Coudet, entrenador del club.



En un partido contra River Plate, se vio una pelea al momento de que 'Ricky' ingresara al campo. Hasta hoy, ya con tiempo de que esto pasara, el atacante contó los detalles de la pelea.

"Hizo dos cambios en el partido y yo sentía que iba a ser el tercero. Cuando voy con la mejor, me dice: '¿Qué estás cagado?'. No me lo preguntó bien, no me lo dijo en buen tono. Yo no le quise meter leña al fuego. Siguió con gestos. Ahí es cuando aparece Leo Sigali, que le dice que parara un poco. Seguía insultándome y diciéndome cosas. Por eso, lo saco. Cuando da la charla en el entretiempo, yo no lo miraba. Estaba con cara de ojete. Yo no lo disimulaba. Tendría que haber hecho otra cosa. Yo jamás voy a estar cagado", le dijo a 'Fox Sports Argentina'.

"COUDET ANTES DEL CAMBIO ME PREGUNTÓ SI ESTABA CAG..."#FOXRadio - Ricardo Centurión contó la intimidad de la charla previa al famoso episodio del Monumental. pic.twitter.com/mIO4zXSNb5 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) August 12, 2019

Por otro lado, también contó que no lo vivía bien con el entrenador y explicó otro episodio que prendió los ánimos en Racing.

"Por cómo lo vive el Chacho, yo ya había tenido un roce. No me acuerdo contra quién, yo tenía que ir al primer palo y buscar la corta de Pol Fernández. En ese momento me olvidé. Cuando miro al banco, Coudet estaba con los brazos abiertos, gesticulando. No me cayó bien. Ganamos y cuando terminó el partido y entró al vestuario diciendo 'bien, bien', yo le contesté: 'Bien no, Chacho. Me levantaste los brazos y estabas a los gritos. Me tirás abajo. Yo soy más calentón que vos. Esto no es Central, esto es Racing. Hoy estamos en las buenas, pero en las malas sé como se vive'. Estaban todos mis compañeros. Se fue mal a la casa. Le acepté las disculpas, pero ya había quedado algo. Y lo del Monumental fue la gota que rebasó el vaso", finalizó.