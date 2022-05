Tévez no imagina a Balotelli en Boca con antecedentes de Villa y demás

El pasado martes, Mario Balotelli estalló las redes en territorio argentino al revelarle a Sergio Agüero, excompañero suyo del Manchester City, que jugaría de inmediato en Boca Juniors si lo llaman.

Con la declaración sobre la mesa, el ‘Kun’ aprovechó este miércoles para preguntarle a Carlos Tévez, ídolo absoluto del xeneize, si veía o no a ‘Super Mario’ con la casaca de Boca.



“El otro día hable con Mario y tiró que le gustaría jugar en Boca... Mamá, le van a tener que poner una correa para que no salga de la casa”, le dijo Agüero al ‘Apache’.



La respuesta de Tévez fue divertida y directa: “Los quilombos que puede hacer Mario en Boca, imagínate. Si en Boca hay quilombos todos los días, imagínate con Balotelli en el plantel”. Y cerró afirmando que la prensa argentina “se haría un festín todos los días”.



Por supuesto se armó todo un revuelo con lo dicho por ‘Carlitos’, teniendo en cuenta que hace casi un año que salió del plantel y por consiguiente conoce prácticamente a todos los jugadores que están allí. La situación no es fácil para el entrenador de turno.



En su instancia se vivió la problemática de Sebastián Villa con su expareja y la posible salida a Europa, los líos con Edwin Cardona, los agarrones de Carlos Zambrano, de todo...



Vea acá la charla entre los dos exintegrantes de la Albiceleste: