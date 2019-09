El DT que no le gustó ver a Maradona en Gimnasia y cree que descenderá

Todos en Argentina parecen estar locos con el fenómeno Maradona en la Superliga. El entrenador de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo que lucha por no descender, es tema de conversación día a día, pues significa el regreso del símbolo del fútbol argentino.

Sin embargo, no todos los argentinos parecen estar de acuerdo con la jugada que hizo Gimnasia de contratar a Maradona. Uno de ellos es Carlos Ramacciotti, un veterano entrenador, que tiene historia en el equipo de La Plata, y que actualmente se encuentra en Perú dirigiendo al Sport Huancayo.



Ramacciotti fue DT de Gimnasia en la década de los noventa, siendo maestro de exjugadores que ahora dirigen, como Guillermo Barros Schelotto, Guillermo Sanguinetti (Cúcuta) y Pedro Troglio.



En entrevista con el diario ‘Líbero’, el DT del Huancayo fue sincero y de frente en el caso Maradona. Aseguró que estima y admira a Diego Armando, pero no está de acuerdo con la manera como llega a Gimnasia.



“Maradona es un fenómeno. Lo que no me gusta es que lo usen para juntar dinero y solucionen problemas como lo están haciendo ahora”, fue la crítica de Ramacciotti a los dirigentes de Gimnasia y el aprovechamiento de la figura del campeón mundial de 1986.



Maradona tiene la difícil misión de salvar a Gimnasia del descenso en Argentina. Por eso Ramacciotti le deseó buena suerte a Diego, pero quiso ser más sincero: “lo veo difícil porque él no eligió los jugadores, no es un proyecto que él inició, el equipo está comprometido con el promedio, que es el puntaje acumulado de los últimos tres años. Gimnasia tiene que salir campeón para salvarse”, dejando claro que a Diego le tiraron ‘una papa caliente’.