Cada vez más cerca del debut: De Rossi está listo para jugar con Boca

El debut de Daniele de Rossi con Boca Juniors parece estar cada vez más cerca y así lo demuestran las imágenes de los entrenamientos del equipo xeneize, que se prepara para el partido frente a Almagro por la Copa Argentina y en el que el futbolista italiano podría hacer su debut con el equipo azul y oro.



De Rossi fue claro desde que llegó y admitió que le faltaba un poco de acondicionamiento, por lo que ha venido trabajando con el resto del grupo y también de manera diferenciada para estar listo lo antes posible, así que teniendo en cuenta que desde su llegada ya han transcurrido dos semanas, el enfrentamiento contra el tricolor sería una buena oportunidad para el ansiado debut.



Según los últimos entrenamientos, De Rossi jugaría acompañado de Iván Marcone, el volante de marca titular de Boca Juniors y un jugador que tiene toda la confianza de Gustavo Alfaro, lo cual le permite al ex Roma tener menos trabajo y, sin importar lo defensivo del planteamiento, tener un estreno contra un equipo que se espera no complique tanto al club de La Ribera.



Vale la pena recordar que el próximo fin de semana no habrá fecha del fútbol argentino debido a las elecciones que se realizarán, por lo que los trabajos continuarán hasta el martes y ahí se sabrá si finalmente llega el debut de De Rossi con la camiseta xeneize o, si finalmente, habrá que esperar unos días más para que esto suceda. Cabe anotar que el partido contra Almagro será en la ciudad de La Plata.