Fichaje soñado: el gigante de Argentina que quiere a Paolo Guerrero

El entrenador de la selección de Perú, Ricardo Gareca, confirmó este jueves que fue contactado por Boca Juniors de Argentina para una referencia sobre Paolo Guerrero. Esta acción confirmaría el interés del club xeneize por el jugador peruano, a pesar de estar en épocas electorales para el cambio de mandato en la institución.

El exentrenador de Independiente Santa Fe en 2006 indicó que personal de Boca lo llamó para conocer más sobre el jugador, no en su parte futbolística, sino como profesional en su comportamiento y la manera en que cuida su parte física.



"De Boca, sí, me pidieron referencias por él. O sea, sobre todo no tanto de la parte futbolística porque hay un conocimiento, sino de cómo es él, así que bueno...", contó el exjugador de América de Cali.

Además, Gareca también dio su visto bueno para que el histórico de la selección peruana llegué a la Liga de Argentina, pues aseguró que un jugador de su calidad no tendría problemas para adaptarse.



"A mi me gustaría que Paolo juegue en Argentina. Encajaría sin ningún tipo de problemas", finalizó el argentino.

Los rumores sobre lo que viene para el equipo xeneize siguen creciendo, pues además del delantero peruano también suena el nombre de Reinaldo Rueda para ser el flamante reemplazo de Gustavo Alfaro en Boca Juniors.