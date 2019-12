Las tres ofertas que tiene Sebastián Villa para irse de Boca Juniors

Sebastián Villa es una de las grandes dudas que tiene Boca Juniors para el próximo año. El extremo colombiano no ha podido consolidarse desde que llegó al club argentino, en 2018, y finalizó el año con poca regularidad y sin la suficiente confianza del entrenador Gustavo Alfaro.



El cafetero se encuentra en Antioquia esperando definir su futuro, pues sabe que Boca cambiará de dirigencia, de director deportivo y de cuerpo técnico, y por ocupar cupo de extranjero no tiene segura su continuidad en el xeneize.



Villa no ocultó su tristeza por ni jugar mucho con Alfaro. “Considero que tengo las condiciones suficientes para jugar en cualquier esquema. Él (Alfaro) tiene sus conclusiones y las respeto”, aseguró.



Además, dejó claro su deseo de quedarse en Boca pero no pudo asegurar su permanencia: “¿Si me voy de Boca? Es una pregunta difícil que no la puedo contestar ahora por todo lo que está pasando y por todo lo que pasó en el semestre pasado. Pero Boca es el más grande de América y estoy contento de estar ahí”.



Finalmente, Sebastián Villa confirmó que tiene tres posibilidades en otras ligas del exterior para dejar a Boca Juniors, pero solo espera lo mejor para él. “En estos días se estuvieron comentando cosas de Miami, de Portugal, de España... Pero bueno, estoy tranquilo. Yo tengo que presentarme en Boca y espero que sea lo mejor para mí”.