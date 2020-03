¡Para comerse las uñas! Así se define el nuevo campeón en Argentina

Se juega la última fecha de la Superliga Argentina y Boca Juniors y River Plate decide al campeón del torneo, que incluso podría definirse con un partido entre los dos gigantes de Suramérica.



Recordemos que en los xeneizes están Sebastián Villa, Frank Fabra y Jorman Campuzano, dirigidos por Miguel Russo, mientras que en la banda cruzada está Jorge Carrascal, Juan Fernando Quintero y Rafael Santos Borré, comandados por Marcelo Gallardo.

Así se define el título:

River está de primero con 46 puntos, mientras que Boca es segundo con 45. Un punto de diferencia separa en la última jornada a los dos equipos, que definen el título.



¿Cómo queda campeón River?



Los de la banda cruzada enfrenan a Atlético Tucumán, como visitantes. Una victoria los deja como campeones, si empatan deben esperar que Boca no gane y si pierden, deben esperar que Boca también pierda.



¿Cómo queda campeón Boca?



Debe ganarle en casa a Gimnasia, de Diego Maradona, y esperar que River Plate no gane. Directamente, con otro resultado, no puede ser campeón, una derrota le da el título a River, mientras que un empate (si River pierde) deja un partido directo.



¿Cómo se define el título con un partido directo Boca-River?



Si River Plate pierde y Boca empata, quedarán igualados en puntos y se deberá jugar un partido para definir al nuevo campeón de la Superliga 2020.