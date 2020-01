Villa se aleja de México… Y de Boca: surge posibilidad de ir a Europa

Sebastián Villa es el jugador, hoy por hoy, más apetecido de Boca Juniors en el mercado de fichajes. El extremo colombiano no tuvo el mejor 2019, pero este año ha aparecido muy bien en la pretemporada que comanda Miguel Ángel Russo.



Es así que Tigres y Tijuana han tratado de quedarse con Villa, aunque en principio lo querían en préstamo con opción de compra. Luego, tras el rechazo de esa oferta por parte de Boca, Xolos quiso comprarlo pero las cifras no satisficieron.



Se dice que Boca no dejaría ir a Villa a no ser que se supere la cifra de 6,5 millones de dólares. Además, el técnico Russo quiere tenerlo esta temporada. “Sebastián Villa está en la consideración mía, confío plenamente en él”, aseguró el entrenador xeneize.



Sin embargo, en las últimas horas ha surgido una posibilidad para que Villa juegue en España. Así lo aseguró ‘TNT Sports’, El atacante no le hace mucha fuerza a jugar en México, a pesar de que Tijuana mejoraría su oferta en las próximas horas, pero el hecho de ir a Europa podría pesar para dejar a Boca.