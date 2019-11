La crítica de Bermúdez a un jugador de Boca que se volvió presagio

No disfruto tener la razón pero pocas veces me he equivocado cuando emito conceptos pq cuando lo hago lo hago con argumentos. Será que nadie se va a parar delante del hincha de @BocaJrsOficial y le dirá la verdad sobre este tema? Ojo se sabía antes de contratarlo. Miren la fecha. https://t.co/dfxkQGtEyV