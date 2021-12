Candidatos a entrenador de Boca Juniors: tres dirigieron en Colombia

Boca Juniors sigue pasando por un preocupante momento de inestabilidad. Escándalos por indisciplina de jugadores, rumores de diferencias entre dirigencia y cuerpo técnico que encabeza Sebastián Battaglia, y más inconvenientes, tienen al equipo xeneize en una alarmante situación.



Battaglia llegó desde las categorías menores y no lo ha hecho mal, pero en Argentina se especula que el técnico no tiene la mejor relación con Juan Román Riquelme, director del Consejo de Fútbol; y que si Boca no gana la Copa Argentina, en la que enfrentará a Talleres de Córdoba, el entrenador se irá.



Así se filtró el nombre de cuatro entrenadores que le llaman la atención a Riquelme, en caso de que tenga que contratar nuevo técnico si se va Battaglia.



Ojo: tres de ellos ya dirigieron en el fútbol colombiano.



Según varios medios argentinos, el preferido de Riquelme es casi un imposible: Ricardo Gareca, actual entrenador de Perú, es la debilidad del encargado del fútbol de Boca. Sin embargo, el ‘Tigre’ Gareca está enfocado en la Eliminatoria Sudamericana para volver a un Mundial, en este caso clasificar a Catar 2022.



Gareca estuvo en Colombia hace varios años, y dirigió a Independiente Santa Fe y al América de Cali.



El segundo candidato para dirigir a Boca también es recordado en Colombia, aunque no como entrenador sino como futbolista: Eduardo Domínguez, quien fue defensor del Independiente Medellín, es respetado en Argentina por el trabajó en Colón de Santa Fe, y es otro de los apuntados por el Consejo de Fútbol boquense.



Otros dos técnicos estuvieron en el fútbol colombiano y más específicamente en el balompié antioqueño: Jorge Almirón y Luis Zubeldía estarían en carpeta de Riquelme. El primero dirigió a Atlético Nacional; mientras que el otro fue DT del Independiente Medellín.