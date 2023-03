Villa y Fabra sufren en Boca Juniors: se quedaron sin técnico

Los directivos de Boca Juniors se han decidido y pusieron fin a la era Hugo Ibarra como técnico del equipo donde militan los futbolistas colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra, quienes venían teniendo oportunidades con el entrenador, pero ahora deberán esperar si el nuevo estratega los seguirá utilizando.

Hace unas semanas los medios argentinos informaron que Juan Román Riquelme quería delegar del cargo a Ibarra, pero su victoria contra Olimpo en Copa Argentina aplazó la decisión. Sin embargo, el dirigente e ídolo esperó salir de compromisos en España y Paraguay para finalmente regresar a Argentina para finiquitar el despido. Sin embargo, el legendario jugador no alcanzó a cruzar palabras con el técnico y el Consejo del club fue quien comunicó la determinación.



"Hemos tomado la determinación de que este cuerpo técnico no continúe, no tengo mucho más que decir. No es fácil, pero ya estamos trabajando para traer un nuevo cuerpo técnico" confirmó Mauricio ‘Chicho’ Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors.



#ESPNEquipoF | #ESPNenStarPlus



"HEMOS TOMADO LA DETERMINACIÓN DE QUE ESTE CUERPO TÉCNICO NO CONTINÚE MÁS"



Chicho Serna confirmó la salida de Hugo Ibarra de Boca



Mirá el programa, en vivo, por --> https://t.co/Yudrh83Ro7 pic.twitter.com/UJujLIMTlO — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) March 28, 2023

IBARRA NO ES MÁS DT DE BOCA

Por ahora, no hay ningún técnico elegido, pero los deseos de Juan Román Riquelme es traer un técnico de experiencia para que afronte de la mejor manera la Copa Libertadores. Por ahora, el único que ha sonado es Gerardo ‘Tata’ Martino.