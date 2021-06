¡Es oficial! El adiós de un ídolo: Carlos Tévez no seguirá en Boca

Llegó el día que ninguno de los hinchas de Boca Juniors querían que llegara. Este viernes en la tarde, Carlos Tévez anunció su salida definitiva del club de sus amores.



El ‘Apache’ se va como una de las grandes leyenda del conjunto xeneize, después de una charla extensa con Juan Román Riquelme e informar la situación al presidente Jorge Ameal.

En conferencia de prensa, Tévez manifestó que no continuará como futbolista debido a que “Boca me necesitó al 120%, y mentalmente no estoy para darle eso”. En dicho sentido, “no tengo nada más para dar, di todo y por eso estoy feliz”.



Recordó uno de los momentos más “lindos” que vivió en el último tiempo: “Mi mayor alegría y satisfacción es quedarme con el recuerdo de la última vez que nos vimos, cuando gritaban "dale Campeón", cuando se abrazaban padres y abuelos. La ovación a Maradona, la última vez que mi viejo me vio jugar a la pelota y salir campeón”.



Justamente sobre la muerte de su padre, admitió que “no tuve ni tiempo de hacer el duelo” por la exigencia de una institución que vive el día a día al límite. Ese lado humano es el que lo llevó a tomar la dura decisión de no seguir, pues “necesito estar con mi mamá, necesito ser hijo, esposo, hace 3 meses se fue mi viejo”.



Respecto a lo deportivo, fue claro en que “físicamente estoy para seguir, pero mentalmente no”. Es más, aseguró que el retiro podría ser una opción en este momento y “en 3 meses tengo ganas de jugar”. Por dicha razón no se anima a ser certero respecto a la opción de poner punto final a su exitosa carrera.



Ahora bien, le dejó un mensaje esperanzador a la afición: “Puedo estar en el club en otro rol. Todo es posible. Hoy es un día muy triste porque como jugador no voy a poder ponerme más la camiseta de Boca. Pero voy a estar para el hincha, para el pueblo boquense voy a estar para hacer lo mejor para el club, siempre”.



‘Carlitos’ deja entonces al cuadro xeneize con cuatro títulos en su tercera y última etapa...