Benedetto respondió a Bermudez: 'No hace falta estar matando a todos'

La derrota frente a Tigre pegó duro en Boca Juniors, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro perdió la final de la Copa de la Superliga y más allá de la autocrítica de algunos jugadores y las razones expuestas por el entrenador, el mundo Boca está conmocionado luego de tener que afrontar un nuevo fracaso.



Y uno de los que salió al cruce de los jugadores fue el colombiano Jorge Bermúdez, ídolo del club y quien en repetidas ocasiones ha dejado ver su descontento con la dirigencia, los jugadores y ciertas actuaciones de la institución por las que se ha visto afectado.



Así que luego de la derrota, Bermúdez se expresó en sus redes sociales y aunque no se sabe a quién iban dirigidas sus palabras, en este caso el encargado de responderle fue el delantero, Darío Benedetto, quien no tuvo suerte para convertir y, por el contrario, falló clarísimas ocasiones de gol que pudieron haber significado el empate y hasta el triunfo para los xeneizes.



Cuestionado respecto a los dichos de Bermúdez, Benedetto fue claro y punzante: “Esas cosas no nos afectan y no hace a falta. Yo a Jorge lo tuve de técnico en defensa y justicia, lo conozco bien, él puede decir lo que quiera, es ídolo de Boca, pero yo creo que no hace falta estar matando a todo el mundo para recordar que sos ídolo”, dijo a Fox Sports.



Y concluyó de manera clara: “Si sos ídolo, la gente te va a recordar por lo que hiciste con Boca no por estar metiéndole mano, y metiéndole pata (a Boca). Lo respeto mucho porque lo tuve como técnico, lo respeto como persona, pero después él puede decir lo que quiera y después, en nosotros está el recibir esa crítica, en que nos afecten o no y, de mi parte, las acepto y las respeto”.



Tras estas palabras habrá que esperar si hay respuesta por parte del jugador colombiano o si, por el contrario, en esta ocasión elige dar un tiempo y no amplía la discusión.