¡No busque más! En Argentina está el ganador al blooper del año: véalo

Definitivamente Nicolás Reniero no dormirá los próximos días. El atacante de 26 años protagonizó este lunes uno de los mejores bloopers, si no el mejor, del 2021. Nadie entiende lo que pasó.



Tras un grosero error del defensor rival en salida, Reniero recuperó al borde del área, dejó en el camino al arquero Alan Aguerre, condujo con total libertad, remató con el arco totalmente vacío e increíblemente falló. Su disparo se fue por encima del travesaño.



Afortunadamente ocurrió en los últimos minutos del segundo tiempo y su equipo, Argentinos Juniors, terminó derrotando 1-o a Newell's Old Boys... Vea la acción:

¡EL ERRADO DEL AÑO! No tenemos explicación para el gol que se perdió Nico #Reniero en la #LigaProfesional 🇦🇷. Menos mal que #AAAJ se llevó la victoria... ⚽🤷♂️ pic.twitter.com/ronnyRdhjd — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) July 27, 2021