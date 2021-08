Soy Antioqueño Toda la Vida: Juan Camilo Pérez

Para hablar de la vida y recorrido como técnico y formador del profesor Juan Camilo Pérez tendríamos prácticamente que escribir un libro, sin embargo y a manera de resumen, entramos a contar lo mejor de sus experiencias de toda una vida enseñando, formando, capacitándose y trabajando de sol a sol. Casi siempre, por no decir que siempre dedicado a las fuerzas básicas, no sólo en clubes aficionados y profesionales sino en selecciones del departamento de Antioquia y Colombia. Cabe anotar que ha integrado cuerpos técnicos de cuadros profesionales como Independiente Medellín, Envigado, Once Caldas y Deportes Quindío, pero insistimos que su fortaleza ha estado siempre con las divisiones menores.

No en vano su paso por la Federación Colombiana de Fútbol al frente de nuestros representativos sub-15, sub-16, sub-17 y sub-20.

Orgullo de la urbanización los Pinos en el barrio La América, por su cercanía a la unidad deportiva Atanasio Girardot se enamoró del deporte y en particular del fútbol, el entorno siempre fue el ideal, además porque nació y creció sanamente con amistades que lo encaminaron siempre en su juventud a la práctica del deporte y la idea de estudiar. Esos momentos inolvidables con sus amigos lo llevaron a jugar en la Liga Antioqueña de Fútbol con el equipo Conalequipo de don Antonio Cuartas el popular “toza”. No fue futbolista profesional, sin embargo, su pasión por el fútbol lo llevó a “engomarse” por la dirección técnica y desde muy joven ya se paraba en la raya a dar instrucciones a sus dirigidos.



Es Administrador de Empresas de la U.P.B. y logró hacer cuatro semestres de Economía Industrial en la universidad de Medellín; Tecnólogo en dirección técnica en fútbol del SENA y graduado como director técnico del curso de Indeportes Antioquia en asocio con la Liga Antioqueña de Fútbol. Su fuerte a través del tiempo ha sido la permanente capacitación, pues difícilmente se le ve ausente en cursos, seminarios y diplomados a nivel nacional e internacional que tienen que ver con la dirección técnica, la preparación física, táctica y psicológica. Hizo capacitación en Londres-Inglaterra, ha hecho presencia en entrenamientos con equipos de la Premier League como Arsenal y Fulham, análisis de partidos en la Premier League en clubes como Chelsea F.C, Aston Villa, Wolverhampton, Arsenal y Fulham. Todo lo anterior lo ha convertido en un verdadero pedagogo que transmite sus conocimientos con un vocabulario sencillo y convincente en sus poco más de 30 años dirigiendo fútbol.

