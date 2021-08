Histórico: Una liga regional se cubre a si misma en la prensa nacional

En plena era de los datos y las redes sociales ya es un hecho globalmente comprobado que la información tiene todo el poder para transformar positivamente cualquier actividad humana, y el deporte no es ajeno a esta realidad. No obstante, este beneficio parece limitarse exclusivamente a las ligas y competencias profesionales, pues no es muy común ver analistas, reporteros o estadígrafos en las canchas donde niños y jóvenes practican deportes como el fútbol u otras disciplinas.

En principio parece entendible: La idea de cubrir miles y miles de partidos de pequeñas ligas locales, dispersos en centenares de escenarios a lo largo y ancho de la geografía colombiana parecería inviable, poco rentable y desagradecida, ¿pero no es precisamente en esos sitios donde se necesita esta transformación positiva? ¿no es en las canchas de barrio donde el deporte rescata miles de vidas cada año? ¿No fueron en polvorientas canchas del Caribe o en potreros del Pacífico colombiano donde surgieron estrellas como Lucho Díaz, el ‘Pibe’ Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Willington Ortiz o Duván Zapata? Y eso sin contar entre muchos otos, a talentos como Mateus Uribe o James Rodríguez quienes nacieron para el mundo futbolístico en el Ponyfútbol.

¿De cuántas figuras como estas nos habrá privado la ausencia de esta transformación positiva que la información promete alcanzar?

Por complejo que pueda parecer, ofrecer cubrimiento al deporte base, debería ser un punto fundamental en el desarrollo de nuevos talentos, o al menos debería intentarse, pues el beneficio potencial sería inmenso: Si se aprovechara la información que generan estas pequeñas competencias y se construyeran audiencias medianamente consolidadas, sería posible atraer al menos una pequeña fracción de los multimillonarios recursos que los patrocinadores gastan en los torneos profesionales, y esto podría transformar no solo la vida de miles de niños y jóvenes que entrenan con las uñas, sino que sería un gran impulso para la industria del fútbol en Colombia, pues esos pequeños luchadores que forman el famoso "semillero" que tanto nos gusta mencionar cuando hablamos de lo olvidado que se encuentra el deporte amateur en Colombia, son los que en un futuro potenciarán el crecimiento integral de las ligas, los clubes, la Selección y la economía colombiana.

Ese intento ya es hoy una realidad, por primera vez en la historia deportiva colombiana, las ligas regionales, los medios masivos y las tecnologías de la información unen fuerzas para demostrar que el deporte base puede ser tan atractivo para los patrocinadores como lo son las ligas profesionales. La atención de millones de fanáticos que siguen los torneos locales puede inclinar la balanza y lograr un hecho histórico en el deporte nacional: Que las competencias infantiles y juveniles sean rentables gracias a la cobertura masiva y a los patrocinios privados, duplicando su alcance e impacto social, tal como sucede en los países donde el semillero siempre germina.

Que una idea como esta hoy sea un proyecto con serias posibilidades de abrir toda una nueva era y abanico de posibilidades para el deporte base en Colombia, se debe al esfuerzo y compromiso de cuatro entidades, la Liga Antioqueña de Fútbol, por su enorme disposición, La Casa Editorial El Tiempo, por su afinada visión de mercado, SweatBits, por su innovadora tecnología de gestión de información deportiva, y Pixecol, por su sistema revolucionario de captura de video para eventos deportivos.



Por el bien de las nuevas generaciones, que son el semillero y la base que sustentarán un futuro promisorio en materia deportiva para Colombia, esperemos que este proyecto sea todo un éxito.