Cm10 vs Independiente Medellín Categoría Sub16A

Tarde de fútbol pasada por agua, un invierno que dificulta el buen fútbol, pero afortunadamente es un buen escenario que permite que la calidad del juego nunca se empañe, para quienes admiran el buen trato de la pelota y la calidad de sus protagonistas a pesar del frío en la Bombonera Santander de Rionegro estos equipos no defraudaron

Inicio del partido con intensidad de parte de ambos conjuntos, un visitante que fiel a su historia vino a buscar los 3 puntos frente a un rival para muchos desconocido en la categoría sub16 "A" de la liga, pero el CM10 - aunque desconocido - a punta de buenas actuaciones y buen futbol ha venido cautivando la atención de propios y extraños que encuentran en este elenco un interrogante que ya es común en el torneo... ¿De dónde es este equipo?, ¿Cuánto tiempo llevan juntos? ¿En qué categoría jugaban? ¿Por qué no los conocían?... preguntas que estos jóvenes responden con orgullo diciendo: "Venimos de abajo pero desde hace 5 años estamos juntos y nacimos para ser grandes".



Volviendo al desarrollo del juego, encontramos intensidad y un local que nunca se amilano ante el escudo del poderoso, y con personalidad igualaron fuerzas y plantaron un partido mano a mano, y forzaron al DIM a poner lo mejor de su repertorio cuando se vieron sorprendidos por un CM10 que salió a faltarle el respeto a un grande de la liga antioqueña, y como si esa fuerza poderosa los ayudará, al min 23 del primer tiempo un pelotazo de Samuel Velasquez al área y un mal rechazo de Yeison Morales finaliza en un golazo que puso a la visita arriba y que tal vez para todos los que estábamos afuera era lo más lógico y permitió pensar que se vino la noche para los chicos que nadie conoce. Pero muy lejos de eso, como si hubiese sido una cachetada el CM10 despertó y puso la balanza a su favor y con futbol, transiciones y empuje metió al visitante contra su arco y saco a su arquero figura del primer tiempo, y fruto del empuje del local incluso Medellín se vió en problemas recibiendo 3 tarjetas amarillas antes de los 45 min iniciales, que lo enviaron victorioso al descanso.





Equipo Sub16A Foto: Paola Grimaldo Sub16 A Foto: Paola Grimaldo

En el segundo tiempo, encontramos un partido vibrante con un visitante resuelto a definirlo y un local que sin complejos salió a hacer respetar su patio, apoyados en una estadística que por poco se rompe en la tarde del lunes y es que este equipo en 4 años de participación en la liga, nunca perdió en condición de local. Empujando vino una doble amonestación para el visitante lo que ponía al local más cerca del empate, y cuando se le venía la noche al poderoso Cristian Gómez cae en la provocación del rival y permite al DIM volver a igualar todo dejando a ambos conjuntos con 10 hombres en el campo de juego, ánimos caldeados y el tablero de ajedrez comienza a moverse, ya por el todo o nada el local arriesga sacando un defensor y poniendo un hombre más de ataque, que en un saque largo de Luis Mario Acosta, queda mano a mano con Juan José botero, pero el arquero visitante, fruto también de una cancha húmeda rápida dónde la imprudencia está a flor de piel, derriba a botero y al minuto 43 el local tiene la posibilidad de igualarlo, salvar un punto y conservar el invicto de locales, pero la suerte, la presion, todo lo que hizo de este partido un partidazo siguió sumando para la angustia y el portero del DIM ataja un penal que lo ponía como héroe y casi que sentenciaba los 3 puntos de su equipo con el como máxima figura, pero dieron 5 min de reposición, y le decían a los de casa que esto aún no termina y que 4 años de invicto no se iban a entregar así no más... Es cuando en el minuto 48 luego de un muy protestado tiro de esquina el local se aviva cobra rápido y quién iba a ser villano fallando el penal se levanta y con un gran gesto técnico de cabeza sentencia el 1-1 de un partido vibrante, de dos grandes equipos, y el autor del gol Juan Pablo Garzón, ya es el actual goleador de la categoría con 16 goles en nada más y nada menos que 14 partidos.



Cortesia: Paola Grimaldo