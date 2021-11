Contundente victoria 4-0 de CM10 frente a Alianza Platanera

En la tarde del martes 10 de noviembre de nuevo rodaba la pelota en Rionegro, de nuevo la localía acompañaba a los jóvenes soñadores de CM10, quienes de nuevo ponían en juego su imbatibilidad en condición de locales. El rival, que es uno de los conjuntos más fuertes del torneo sub16A de la Liga Antioqueña, arribaba en la búsqueda de 3 puntos que le permitieran seguir dentro de los 8 clasificados confirmando la excelente campaña realizada durante este 2021.



Inicia el juego con un local decidido a no ceder puntos y descontar en la tabla a un rival directo en la clasificación, proponiendo con intensidad y control del juego, lo que poco a poco fue inclinando el partido hacia el lado de CM10, que ya empezaba a acercarse con riesgo a la porteria de Alianza Platanera. En el minuto 32 de la etapa inicial, luego de una bonita trangulación y un centro desde la izquierda, los locales se van a arriba en el marcador gracias a un potente remate de pierna derecha de Alejo Serna, disparo que se cuela por el ángulo superior izquierdo del arco visitante haciendo inútil la estirada del portero Aliancista. Los locales se llenan de confianza tras confirmar en el marcador su dominio.



El visitante reacciona con mas ganas que claridad, y con un futbol menos vistoso pero directo y potente se lanza por el empate en la fría tarde de Rionegro, pero el local, repleto de confianza por el gol, retoma pronto el control del juego y tras una falta de costado y un lindo centro escorado, Juan Pablo Garzón conecta de cabeza para el dos por cero. El delantero continúa al frente de la tabla de goleadores del torneo, confirmando jornada tras jornada que su actual posición no es un tema casual sino una tendencia confirmada por su regularidad visitando el arco contrario.

Termina el primer tiempo con unos chicos del Urabá Antioqueño sorprendidos, que no esperaban la superioridad de un equipo al que ya habían derrotado en la primera fase en condición de locales, y ahora desde el banco visitante se encuentran con la tarea de revertir en el segundo perido lo que se vió en la cancha durante la primera parte.



Inicia el segundo tiempo con un Alianza Platanera volcado al ataque. Fueron 10 minutos de furia dónde hicieron un futbol directo con 3 hombres en ataque y mucha fortaleza física, característica predominante del jugador del Urabá Antioqueño, y aunque decididos a remontar el resultado ante un equipo aún desconocido en la liga, seguian lejos de encontrar el empate y sin generar ocasiones claras de gol, lo que le permitió al local replegarse bien y esperar su momento, aprovechando los espacios que Alianza empezaba a dejar.

Fue en este contexto que Santiago Castaño, el extremo de los locales que fue incontrolable durante todo el partido para los de la visita, encaró y superó a su lateral en marca y en una gran jugada individual ganó la línea de fondo por el costado izquierdo y metió al área una pelota rasante hacia atrás, para que aparezca de nuevo Garzón, quien con el borde externo de su pierna derecha, anticipando el primer palo, mandó la pelota al fondo poniendo un lapidario 3-0 que sorprendió a todo el elenco visitante. Gol y baldado de agua fría que consolidó a CM10 en el control total del juego.

El visitante buscó soluciones rápidas con 3 sustituciones, que el local respondió con igual número de cambios refrescando asi su línea de volantes, lo que al final le dió mejores resultados, pues en el minuto 41 del partido Jacob Ramírez, quien fue muy destacado en todo el trámite del juego, en una linda jugada dónde deja en el camino a 3 rivales, deja mano a mano con el portero al goleador, quien de pierna izquierda anota y dice presente con una tripleta maravillosa, sentenciando definitivamente el juego. Son 3 puntos para un local que hasta ahora parece imbatible en el Santander y que lo dejan en la pelea a pocas fechas de conocerse los clasificados a la fiesta de los 8 mejores de la categoría.



Gran triunfo de estos chicos que a punta de buenas actuaciones están dando de que hablar.



Redacción: Paola Grimaldo https://www.instagram.com/ppaogrimaldo/