CM10 confirma su momento ascendente en la Sub16-A

Un partido complicado se jugó este 28 de agosto - fecha 11 de la categoría sub 16A - , principalmente por un campo de juego que no cumple con las especificaciones adecuadas, se presta para la fricción y no ofrece muchos espacios para generar fútbol, obligando a los equipos a proponer un juego muy directo. El equipo local cayó muy pronto en la trampa del terreno pues a pesar de lo pequeño y dificil del campo intentó salir jugando, planteamiento arriesgado, más aún cuando el visitante trajo consigo una propuesta de presión constante que obtuvo resultado en el minuto 22, cuando tras una pérdida de balón en zona medular el jugador Alejandro Serna conectó de media distancia un potente disparo que terminó con la resistencia del portero local, poniendo a los de la visita arriba en el marcador.

CM10 se reafirma en su planteamiento inicial e insiste en la presion, el juego directo y la media distancia, mientras Real Antioquia se defiende como puede. Ya se veía venir el segundo, y en cobro de tiro de esquina, al min 32 de la primera etapa, uno de los centrales del cuadro visitante conecta un lindo centro y con un impecable cabezazo pone el marcador dos goles por cero para cerrar la primera etapa confirmando la superioridad de los visitantes.



Tras las indicaciones de sus cuerpos técnicos ambos equipos salen a encarar la segunda etapa con objetivos muy diferentes, el local con la necesidad de arriesgar y revertir un marcador adverso, mientras que el visitante sale a controlar la ventaja con la tranquilidad que le dan los goles y lo hecho durante los primeros 45 minutos. CM10 ya comprobó la ventaja defensiva que le brinda una cancha tan estrecha y se mantiene en el planteamiento que tan buenos frutos le dió durante la primera etapa.

Y así se dió, el local salió impetuoso en busca del descuento - con 3 atacantes y con menos posesión - buscando hacer algo similar a lo que propuso su adversario pero brindando muchos espacios, que a la postre terminaron siendo aprovechados por la visita cuando en el munuto 65 Jeisson Sánchez aprovechó un rebote y convirtió una pelota sin dueño que quedó flotando en el área, en un potente remate de zurda que puso el marcador tres goles por cero quedando aún mucho partido por delante. El local parece resignarse a su suerte después del 3-0 lapidario y afloja demasiado, permitiendo que CM10 se adueñe del juego y controle sin sufrir sobresaltos, lo que permite que en el minuto 85 el goleador del torneo Juan Pablo Garzón controle un balón que viene de saque de banda, y desmarcándose defina suavemente y con categoría sobre el palo más alejado del portero poniendo cifras finales al marcador (4x0), y confirmando lo que fue evidente desde el pitazo inicial: La superioridad del visitante.

Autor: Mauricio Otalvaro