¡No se guardó nada! La bondad de Yuberjen queda al descubierto

Poco a poco han llegado los deportistas colombianos tras competir en los Juegos Olímpicos de Tokio. Uno de los más esperados era Yuberjen Martínez, luego de la polémica que se desató tras su derrota en los cuartos de las justas. A raíz de ese hecho Mariana Pajón emprendió una colecta con el ánimo de ofrecerle el dinero del premio al boxeador antioqueño. Este martes, e rueda de prensa en la sede del Comité Olímpico, 'tremendo' Martínez confirmó que hará con el dinero.

Qué se puede mejorar con respecto a la competencia, a los jueces: Espero que cambien ciertos jueces porque siendo así vamos a tener un despelote, la idea es avanzar y eso se puede lograr, siempre y cuando nosotros podamos reclamar y dar a conocer las informidades.

Piensa en ser profesional: Quiero agradecer a toda Colombia por estar pendiente de mí y de mis compañeros, entre lo que cabe pienso hacer dos cosas, una de ellas es hacer el boxeo profesional y otra el amateur, si hay la posibilidad de hacer el clasificatoria lo haré, aun sueño con regalarle esa medalla dorada a Colombia.

Aspecto positivo tras las Olimpiadas: Este equipo ha sido liderado por el entrenador Inaga porque nos prepara para llegar en óptimas condiciones, ese es el balance que podemos dar, gracias a nuestras actuaciones y el apoyo de los demás pudimos hacer una preparación en Italia. Pudieron apreciar nuestros combates, no se la pusimos fácil a nuestros rivales, fueron competencias bastantes fuertes, un agradecimiento especial a mi entrenador José Salinas porque él también ha hecho parte de este proceso, te motiva a ser mejor persona. No soy solo un deportista sino una mejor persona gracias a ellos.



El premio que colectó Mariana Pajón: Resalto la empatía, la gran labor de Mariana Pajón, estoy agradecido con ella por la empatía que sintieron con nosotros, sufrimos mucho, hubo muchas lágrimas, no solo en los Juegos sino en todo el proceso, muchos me apoyaron. A los que estuvieron consolándome después de pasar por lo que pasamos en Tokio.



Compartir la colecta con el equipo: Es lo más justo compartir el dinero, todos partimos con un sueño, no logramos una presea dorada pero logramos ganarnos el corazón de un país, cada uno de mis compañeros la lucharon, pero no soy solo yo, de igual manera cualquiera de nosotros hubiera tenido ese gesto, somos boxeadores y aunque la gente digan que trabajan de forma individual este es un grupo unido, pienso que la unión es la que hace la fuerza.